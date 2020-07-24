Традиционный московский выпускной для вчерашних школьников пройдет сегодня в Парке Горького.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Парка, праздничная программа начнется в 20:00 и будет проходить в специальных секторах с разной тематикой, а в 22:00 начнется большой концерт с участием более 40 артистов. В полночь выпускников ждет праздничный салют.