Дональд Трамп отменил часть предвыборного съезда республиканцев, которая планировалась в Джексонвилле.

Выступая в Белом доме, президент США сказал, что сейчас нужно сконцентрироваться на Борьбе с коронавирусом, а не на проведении массовых мероприятий. Изначально съезд, на котором официально объявят, что Трамп будет кандидатом в президенты от республиканцев на следующих выборах, планировалось провести в Северной Каролине, но из-за коронавируса мероприятие перенесли во Флориду. Однако и в этом штате распросранение инфекции стало принимать угрожающий характер. Таким образом, официальная часть съезда пройдет с ограниченным числом участников в Северной Каролине. Массовых мероприятий не будет вообще. Трамп пояснил, что собирается обратиться к сторонникам, не «вживую», а онлайн.