Дональд Трамп отменил часть предвыборного съезда республиканцев, которая планировалась в Джексонвилле.

Выступая в Белом доме, президент США сказал, что сейчас нужно сконцентрироваться на Борьбе с коронавирусом, а не на проведении массовых мероприятий. Изначально съезд, на котором официально объявят, что Трамп будет кандидатом в президенты от республиканцев на следующих выборах, планировалось провести в Северной Каролине, но из-за коронавируса мероприятие перенесли во Флориду. Однако и в этом штате распросранение инфекции стало принимать угрожающий характер. Таким образом, официальная часть съезда пройдет с ограниченным числом участников в Северной Каролине. Массовых мероприятий не будет вообще. Трамп пояснил, что собирается обратиться к сторонникам, не «вживую», а онлайн.
2020-07-24T05:08:55+03:00
2020-07-24T05:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:08, 24 июля 2020
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