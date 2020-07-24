В Пентагоне подтвердили, что в инциденте с иранским гражданским самолетом участвовали американские ВВС.

Центральное командование США заявило, что истребитель F-15 провел «стандартный визуальный осмотр» лайнера «на безопасном расстоянии примерно в 1000 метров». Сделано это было «для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф», — утверждают в американском военном ведомстве. Иранская сторона сообщала о двух американских истребителях. В Тегеране сообщают, что из-за вынужденных маневров пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.
2020-07-24T05:07:32+03:00
2020-07-24T05:07:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2681329-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 24 июля 2020
Загрузка комментариев...