В Пентагоне подтвердили, что в инциденте с иранским гражданским самолетом участвовали американские ВВС.

Центральное командование США заявило, что истребитель F-15 провел «стандартный визуальный осмотр» лайнера «на безопасном расстоянии примерно в 1000 метров». Сделано это было «для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф», — утверждают в американском военном ведомстве. Иранская сторона сообщала о двух американских истребителях. В Тегеране сообщают, что из-за вынужденных маневров пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.