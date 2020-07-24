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05:06, 24 июля 2020

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев производит первые кадровые перестановки.

Он уже назначил первым зампредседом правительства края руководителя аппарата думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Александра Никитина. Об этом сам Дегтярев рассказал во время прямого эфира в Instagram. Также он принял отставку своего первого заместителя Владимира Хлапова. Дегтярев также сообщил, что ждет заявления об увольнении от Юрия Золочевского — первого зампреда равительства региона по экономическим вопросам. С должности советника губернатора также уходит Захар Синяговский. Он сосредоточится на партийной работе, в настоящее время он параллельно исполняет обязанности руководителя ЛДПР в крае.



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