«Уолт Дисней компани» из-за пандемии коронавируса отложила премьеру фильма «Мулан».

Как заявили журналу «Голливуд репортер"представители компании, специалисты киностудии решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру. Ранее ожидалось, что картина выйдет в августе. Теперь премьера отложена на неопределенный срок. Компания также перенесла выход ряда других лент. Премьера фильма «Аватар 2» отложена с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года. Продолжение киносаги «Звездные войны» выйдет не раньше декабря 2023 года.