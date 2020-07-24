«Уолт Дисней компани» из-за пандемии коронавируса отложила премьеру фильма «Мулан».

Как заявили журналу «Голливуд репортер"представители компании, специалисты киностудии решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру. Ранее ожидалось, что картина выйдет в августе. Теперь премьера отложена на неопределенный срок. Компания также перенесла выход ряда других лент. Премьера фильма «Аватар 2» отложена с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года. Продолжение киносаги «Звездные войны» выйдет не раньше декабря 2023 года.
2020-07-24T04:10:09+03:00
2020-07-24T04:10:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 24 июля 2020
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