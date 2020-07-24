Американец, планировавший теракт у Белого дома, приговорен к 15 годам тюрьмы

. Как сообщается на сайте Минюста США, аосле освобождения Хашер Джаляль Тахиб будет в течение трех лет находиться под особым надзором властей. Сотрудники ФБР в 2018 году получили информацию о том, что Тахиб стал приверженцем радикальных взглядов и планировал взрывы рядом с Белым домом, Мемориалом Авраама Линкольна и столичной синагогой, а также у статуи Свободы в Нью-Йорке. Тахиб был арестован в начале 2019 года при попытке купить полуавтоматические винтовки, ручные гранаты, взрывчатку и противотанковое оружие.