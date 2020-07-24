Дональд Трамп сократил программу съезда республиканцев, на котором его объявят кандидатом в президенты.

По решению президента, официальная часть съезда пройдет в Северной Каролине при ограниченном количестве участников, а массовые мероприятия будут отменены полностью. К своим сторонникам Трамп планирует обратиться онлайн. От идеи перенести часть мероприятий во Флориду в Республиканской партии отказались.