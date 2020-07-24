Истребители США держались на безопасном расстоянии от иранского пассажирского лайнера в небе над Сирией.

По всяком случае, так утверждают источники Рейтер в американском руководстве. По их словам, истребители находились в пределах видимости от пассажирского самолета. Накануне два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании «Махан эйр», когда лайнер направлялся в Ливан. В результате вынужденных маневров самолета, по утверждению иранской стороны, пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.