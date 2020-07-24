The Guardian утверждает, что британский кабмин не делится секретной информацией с парламентом.

Бывший высокопоставленный сотрудник британского правительства заявил изданию, что критически важные разведданные передаются ограниченному числу лиц — премьер-министру, высокопоставленным министрам и чиновникам. Парламентский комитет по разведке не имеет к ним доступа даже задним числом. По мнению собеседника издания, 50-страничный доклад комитета о предполагаемом вмешательстве России явился результатом «некоторого уровня невежества» и направлен на «разрушение репутации» МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи.