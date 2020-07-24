Посол Армении утверждает, что армянские товары вытеснены из торговой сети «Твой дом».

В интервью РБК Вардан Тоганян рассказал, что там с прилавков исчезли консервированные продукты, минеральная вода и алкоголь армянского производства. Сеть «Твой дом» принадлежит Аразу Агаларову и другим бизнесменам из Азербайджана, которые, как считает армянский дипломат, предпочитают торговать продукцией из своей страны. Тоганян расценил это как провокацию, направленную, как он выразился, на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах».