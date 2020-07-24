Посол Армении утверждает, что армянские товары вытеснены из торговой сети «Твой дом».

В интервью РБК Вардан Тоганян рассказал, что там с прилавков исчезли консервированные продукты, минеральная вода и алкоголь армянского производства. Сеть «Твой дом» принадлежит Аразу Агаларову и другим бизнесменам из Азербайджана, которые, как считает армянский дипломат, предпочитают торговать продукцией из своей страны. Тоганян расценил это как провокацию, направленную, как он выразился, на то, чтобы превратить торговые точки в России в «Большой Нагорный Карабах».
2020-07-24T03:10:35+03:00
2020-07-24T03:10:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 24 июля 2020
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