Суд вынес приговор по делу о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери во Внуково в 2014г.

Экс-руководитель полетов и двое из диспетчеров получили от пяти до шести лет колонии. Одна из них, Надежда Архипова амнистирована. Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева еще в 2017 году приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали. Бизнес-джет Кристофа де Маржери врезался в снегоуборочную машину, которая выехала на взлетную полосу.
2020-07-24T03:08:17+03:00
2020-07-24T03:08:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 24 июля 2020
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