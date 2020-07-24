Суд вынес приговор по делу о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери во Внуково в 2014г.

Экс-руководитель полетов и двое из диспетчеров получили от пяти до шести лет колонии. Одна из них, Надежда Архипова амнистирована. Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева еще в 2017 году приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали. Бизнес-джет Кристофа де Маржери врезался в снегоуборочную машину, которая выехала на взлетную полосу.