Дональд Трамп утверждает, что Россия переживает трудные времена из-за коронавируса, особенно в Москве.

Выступая в Белом доме, президент США сослался на вчерашний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин в федеральном телеэфире накануне заявил, что столичные власти не собираются повторно вводить ограничения из-за коронавируса. По словам градоначальника, ситуация с инфекцией в городе «вполне стабильная и спокойная», остается дождаться лишь появления вакцины.
2020-07-24T03:04:32+03:00
2020-07-24T03:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 24 июля 2020
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