Дональд Трамп утверждает, что Россия переживает трудные времена из-за коронавируса, особенно в Москве.

Выступая в Белом доме, президент США сослался на вчерашний телефонный разговор с Владимиром Путиным. Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин в федеральном телеэфире накануне заявил, что столичные власти не собираются повторно вводить ограничения из-за коронавируса. По словам градоначальника, ситуация с инфекцией в городе «вполне стабильная и спокойная», остается дождаться лишь появления вакцины.