Мужа Светланы Тихановской оставили под стражей еще на 15 суток.

Как сообщает белорусский портал tut.by, Тихановского обвиняют в нарушении закона о массовых мероприятиях. Он планировал участвовать в президентских выборах в Белоруссии, однако не смог зарегистрироваться кандидатом, так как в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации кандидатом подала его жена Светлана.