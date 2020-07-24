Мужа Светланы Тихановской оставили под стражей еще на 15 суток.

Как сообщает белорусский портал tut.by, Тихановского обвиняют в нарушении закона о массовых мероприятиях. Он планировал участвовать в президентских выборах в Белоруссии, однако не смог зарегистрироваться кандидатом, так как в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации кандидатом подала его жена Светлана.
2020-07-24T02:12:50+03:00
2020-07-24T02:12:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:12, 24 июля 2020
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