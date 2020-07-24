Рамзан Кадыров отменил приглашение в Чечню Госсекретаря США Майка Помпео.

Выступая на совещании в Грозном, глава республики сказал, что не имеет права на такое приглашение и объявил о санкциях в отношении госсекретаря. «То же самое они сделали против меня», — напомнил Кадыров. Кадыров отметил, что введение против него санкций означает, что его считают влиятельной

фигурой международного уровня. Ранее Кадыров в ответ на внесение его в «чёрные списки» госдепа пригласил госсекретаря США

посетить республику.