В США не видят препятствий для возобновления полетов российских авиакомпаний.

Как заявил ТАСС официальный представитель американского Минтранса, Россия может возобновить регулярные рейсы в США и обратно в любой момент — для этого российским авиакомпаниям достаточно лишь за месяц уведомить американские регулирующие органы о предлагаемом графике полетов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности.