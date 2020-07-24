В США не видят препятствий для возобновления полетов российских авиакомпаний.

Как заявил ТАСС официальный представитель американского Минтранса, Россия может возобновить регулярные рейсы в США и обратно в любой момент — для этого российским авиакомпаниям достаточно лишь за месяц уведомить американские регулирующие органы о предлагаемом графике полетов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности.
2020-07-24T02:10:12+03:00
2020-07-24T02:10:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 24 июля 2020
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