В Париже завершен предварительный анализ данных «черных ящиков» украинского Boeing, сбитого близ Тегерана.

Как сообщает канадское Бюро по безопасности на транспорте, над расшифровкой с 21 июля работала международная команда специалистов. Результаты будут использованы для более «тщательного и прозрачного» исследования. Украинский Boeing 737-800 был сбит 8 января в Иране ракетой ПВО страны. Погибли 176 человек. Иранская сторона заявила, что военные приняли гражданский самолет за крылатую ракету.