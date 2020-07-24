В Париже завершен предварительный анализ данных «черных ящиков» украинского Boeing, сбитого близ Тегерана.

Как сообщает канадское Бюро по безопасности на транспорте, над расшифровкой с 21 июля работала международная команда специалистов. Результаты будут использованы для более «тщательного и прозрачного» исследования. Украинский Boeing 737-800 был сбит 8 января в Иране ракетой ПВО страны. Погибли 176 человек. Иранская сторона заявила, что военные приняли гражданский самолет за крылатую ракету.
2020-07-24T02:09:05+03:00
2020-07-24T02:09:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 24 июля 2020
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