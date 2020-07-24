Иранский пассажирский самолет компании «Махан эйр» благополучно вернулся в Тегеран.

Как сообщает агентство Тасним, лайнер приземлился в столичном аэропорту имени Имама Хомейни. Ранее сообщалось, что при выполнении рейса в Ливан в небе над Сирией к самолету опасно приблизились два истребителя. Иранская сторона утверждает, что это были боевые самолеты США. Разъяснений со стороны США не поступало.