Иранский пассажирский самолет компании «Махан эйр» благополучно вернулся в Тегеран.

Как сообщает агентство Тасним, лайнер приземлился в столичном аэропорту имени Имама Хомейни. Ранее сообщалось, что при выполнении рейса в Ливан в небе над Сирией к самолету опасно приблизились два истребителя. Иранская сторона утверждает, что это были боевые самолеты США. Разъяснений со стороны США не поступало.
2020-07-24T02:06:53+03:00
2020-07-24T02:06:58+03:00
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02:06, 24 июля 2020
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