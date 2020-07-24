Вопрос о развертывании противоспутникового оружия будет главным на переговорах с Россией в Вене.

Об этом заявил спецпосланник США Маршалл Биллингсли. Он заверил, что США будут обороняться, сдерживать и ликвидировать угрозы в космосе. У себя в в Twitter он выложил сообщение Космического командования США, в котором Россия обвиняется в проведении испытаний противоспутникового оружия 15 июля. Между тем, МО РФ сообщает, что в тот день на орбите прошли испытания новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат.