Вопрос о развертывании противоспутникового оружия будет главным на переговорах с Россией в Вене.

Об этом заявил спецпосланник США Маршалл Биллингсли. Он заверил, что США будут обороняться, сдерживать и ликвидировать угрозы в космосе. У себя в в Twitter он выложил сообщение Космического командования США, в котором Россия обвиняется в проведении испытаний противоспутникового оружия 15 июля. Между тем, МО РФ сообщает, что в тот день на орбите прошли испытания новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат.
2020-07-24T02:05:50+03:00
2020-07-24T02:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 24 июля 2020
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