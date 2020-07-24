В превращенном в мечеть Соборе Св. Софии в Стамбуле сегодня пройдет первая пятничная молитва.

Мусульмане соберутся здесь впервые за последние 86 лет. Это массовое мероприятие будет проходить при усиленных мерах безопасности. Уже с восьми вечера автомобильное движение вокруг собора остановлено. Молитва продлится с утра пятницы до утра субботы. Все это время собор будет. Христианские мозаики и фрески на время мусульманских молитв будут закрывать шторами. Ожидается, что на мусульманское богослужение придет и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, указом которого Айя-София сменила статус.