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01:12, 24 июля 2020

В превращенном в мечеть Соборе Св. Софии в Стамбуле сегодня пройдет первая пятничная молитва.

Мусульмане соберутся здесь впервые за последние 86 лет. Это массовое мероприятие будет проходить при усиленных мерах безопасности. Уже с восьми вечера автомобильное движение вокруг собора остановлено. Молитва продлится с утра пятницы до утра субботы. Все это время собор будет. Христианские мозаики и фрески на время мусульманских молитв будут закрывать шторами. Ожидается, что на мусульманское богослужение придет и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, указом которого Айя-София сменила статус.



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