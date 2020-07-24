Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что прежняя система взаимодействия с КНР потерпела крах.

По его мнению, прежнюю систему нельзя продолжать, к ней нельзя возвращаться. По словам Госсекретаря, США намерены выстраивать отношения с Китаем по принципу «Не доверяй и проверяй». Помпео подчеркнул, что Вашингтон не может «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия между» США и КНР.
2020-07-24T01:11:38+03:00
2020-07-24T01:11:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 24 июля 2020
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