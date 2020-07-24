Два истребителя, приблизившиеся к иранскому пассажирскому самолету в небе над Сирией, были американскими.

Во всяком случае, так утверждает агентство Фарс со ссылкой на пилота лайнера. По информации агентства, пилоты истребителей сами сообщили об этом в ходе радиопереговоров с экипажем пассажирского самолета. В свою очередь пилот иранского лайнера предупредил их о необходимости соблюдать дистанцию. Накануне вечером два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании «Махан эйр» в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа. Агентство Тасним утверждает, что на борту не было ни одного военного или политика. Штаты пока авиаинцидент не комментировали.