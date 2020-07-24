Американские военные обвинили Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия на орбите.

В заявлении космического командования США говорится, что испытания прошли 15 июля, когда от спутника «Космос-2543» отделился некий объект. Что это был за объект, не уточняется. С аналогичными обвинениями в адрес России выступил представитель министерства обороны Великобритании Харви Смит. Телеканал SkyNews в связи с этим предполагает, что Россия могла выпустить снаряд с одного своего спутника по другому.