Сергей Собянин назвал слухами сообщения в сети о новом карантине в Москве в сентябре.

Выступая в федеральном телеэфире, Мэр столицы посоветовал «не читать газет перед обедом». По его словам, власти ужесточать ограничения не планируют. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве «позитивно стабильная», и никакого нового карантина с 15-го сентября вводить не будут.
2020-07-24T01:07:08+03:00
2020-07-24T01:07:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 24 июля 2020
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