Сергей Собянин назвал слухами сообщения в сети о новом карантине в Москве в сентябре.

Выступая в федеральном телеэфире, Мэр столицы посоветовал «не читать газет перед обедом». По его словам, власти ужесточать ограничения не планируют. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве «позитивно стабильная», и никакого нового карантина с 15-го сентября вводить не будут.