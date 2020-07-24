Авиационные власти Пакистана отчитались об увольнении еще почти 70 пилотов с поддельными лицензиями

Таким образом, число гражданских летчиков чья квалификация была признана недействительной, достигло 161, пишет газета «Таймс оф Индиа» со ссылкой на авиационный департамент при пакистанском правительстве. Ранее министр гражданской авиаации Пакистана Гулам Салвар Хан заявил, что 262 из 850 пилотов в стране имеют фальшивые или купленные за деньги дипломы о летной квалификации.