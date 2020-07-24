В мечети айя-София в Стамбуле сегодня состоится первый пятничный намаз

Предполагается, что там соберутся тысячи людей.

Под куполом бывшего христианского собора, а теперь мечети Айя-София сегодня соберутся около пятисот человек. Как пишет турецкая газета Hurriyet, среди них будут президент Реджэп Тайип Эрдоган, министры и другие члены правительства, а также главы Азербайджана и Катара. Предполагается, что пол в зале на это время застелют зелеными коврами, а различные мозаики с изображениями христианских святых закроют специальными шторами.

Государственный совет Турции принял решение о лишении Айя-Софии статуса музея две недели назад. В тот же день президент Эрдоган распорядился открыть её для мусульманских богослужений. Тогда же он призвал уважать решение властей и объявил, что возражения против этого шага будут расцениваться как нарушение суверенитета республики.

Ранее здание собора Святой Софии уже использовалось в качестве мечети. Это происходило с середины XV-ого века до 1935-ого года, когда правитель Турции Мустафа Кемаль Ататюрк не объявил его музеем.

Считается, что Собор Святой Софии был построен еще в шестом веке. Долгое время он был самым большим христианским храмом в мире.