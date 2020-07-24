Оперативный штаб Москвы по коронавирусу насчитал еще 11 смертей пациентов с новой инфекцией

Днем ранее штаб сообщил о 14 летальных исходах. Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек. С начала пандемии в столице было зафиксировано почти 236 тысяч случаев заражения, выздоровели более 173 тысяч пациентов. Накануне мэр Сергей Собянин пообещал не вводить в столице новых ограничений из-за коронавируса.