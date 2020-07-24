Оперативный штаб Москвы по коронавирусу насчитал еще 11 смертей пациентов с новой инфекцией

Днем ранее штаб сообщил о 14 летальных исходах. Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек. С начала пандемии в столице было зафиксировано почти 236 тысяч случаев заражения, выздоровели более 173 тысяч пациентов. Накануне мэр Сергей Собянин пообещал не вводить в столице новых ограничений из-за коронавируса.
2020-07-24T00:04:05+03:00
2020-07-24T00:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 24 июля 2020
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