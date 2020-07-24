США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Аналогичные претензии высказала Великобритания.

Космическое командование США утверждает: у него есть доказательства того, что Москва испытывала оружие на орбите в середине июля этого года. Для этого, по данным ведомства, использовался спутник-инспектор «Космос-2543»: он, как отмечается, максимально приблизился к другому российскому аппарату, после чего от него отделился некий другой объект. В Космическом управлении Великобритании подобные действия сравнивают с выпуском снаряда.

Опасения по поводу того же российского спутника «Космос-2543» высказывались западными странами и в начале января этого года. Тогда он, по данным специализированных сайтов, приблизился к американскому разведывательному аппарату. По мнению экспертов, тем самым российский спутник пытался провести его техническую диагностику и перехватить информацию.

В середине июля Минобороны действительно сообщало об испытании спутника-инспектора, обследовавшего другой российский аппарат. Агентство «Интерфакс» отмечало, что подобные спутники могут использоваться в военных целях.