Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о смерти еще 11 пациентов

Днем ранее, по подсчетам столичных чиновников, от новой инфекции в столице скончались 14 человек. Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек. С начала пандемии в столице было зафиксировано почти 236 тысяч случаев заражения, выздоровели более 173 тысяч пациентов.