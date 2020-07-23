Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о смерти еще 11 пациентов

Днем ранее, по подсчетам столичных чиновников, от новой инфекции в столице скончались 14 человек. Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек. С начала пандемии в столице было зафиксировано почти 236 тысяч случаев заражения, выздоровели более 173 тысяч пациентов.
2020-07-23T23:12:09+03:00
2020-07-23T23:14:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:12, 23 июля 2020
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