Пресс-служба главы Минэнерго сообщила, что Александр Новак вскоре посетит Хабаровский край

С новым главой региона Михаилом Дегтяревым министр энергетики обсудит вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса, передает «Интерфакс». Дата поездки не называется. Завтра Новак, согласно анонсу его пресс-службы, встретится с губернатором Забайкалья Александром Осиповым. В Хабаровском крае почти две недели идут акции в поддержку теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала. Протестующие призвали Дегтярева вернуться в Москву.
2020-07-23T23:05:42+03:00
2020-07-23T23:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 23 июля 2020
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