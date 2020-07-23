Пресс-служба главы Минэнерго сообщила, что Александр Новак вскоре посетит Хабаровский край

С новым главой региона Михаилом Дегтяревым министр энергетики обсудит вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса, передает «Интерфакс». Дата поездки не называется. Завтра Новак, согласно анонсу его пресс-службы, встретится с губернатором Забайкалья Александром Осиповым. В Хабаровском крае почти две недели идут акции в поддержку теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала. Протестующие призвали Дегтярева вернуться в Москву.