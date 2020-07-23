Политолога Федора Крашенинникова арестовали на 7 суток за критику судей в его телеграм-канале

Суд в Екатеринбурге признал публициста виновным в повторном неуважении к власти. В своем «Фейсбуке» он отметил, что по этой административной статье предусмотрен штраф, но судья решила, что он безработный, несмотря на то, что политолог платит налоги как самозанятый. Поводом для суда стала критическая публикация Крашенинникова о судьях Конституционного суда в марте, когда Владимир Путин попросил суд проверить законность поправок к Конституции, одна из которых предусматривает обнуление президентских сроков.