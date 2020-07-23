Иранское информагентство «Фарс» уточнило, что к пассажирскому лайнеру в Сирии приблизились американские истребители

Первоначально агентство утверждало, что боевые самолеты были израильскими. Инцидент произошел в небе над Сирией, когда лайнер компании «Махан эйр» летел из Тегерана в ливанский Бейрут. Иранская государственная телерадиокомпания IRIB передает, что из-за приближения истребителей самолет совершил экстренную посадку, в результате пострадали несколько человек. Комментариев израильской стороны и американской по поводу инцидента пока нет.