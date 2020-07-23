Высший избирательный суд Боливии из-за пандемии вновь перенес президентские и парламентские выборы

Теперь они назначены на 18 октября, сообщил председатель инстанции, выполняющей функции Центризбиркома, Сальвадор Ромеро. Первоначально планировалось, что голосование в Боливии пройдет в начале мая, но потом день выборов сдвинули на сентябрь из-за угрозы коронавируса.