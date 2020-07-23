Почти 200 правозащитных организаций потребовали от всемирно известных брендов одежды разорвать связи с Китаем

В их совместном заявлении говорится, что примерно в каждом пятом предмете одежды, который можно найти в западных магазинах, используется хлопок или пряжа из китайской провинции Синцзянь, где фактически используют рабский труд. Как передает Би-би-си, речь идет о так называемых лагерях для «перевоспитания» уйгуров, казахов и других преимущественно мусульманских народов, которые в Китае считаются этническими меньшинствами.
2020-07-23T22:34:52+03:00
2020-07-23T22:34:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 23 июля 2020
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