Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил совместное освоение Луны Россией и Китаем

По его словам, предварительная договоренность уже достигнута, передает ТАСС со ссылкой на слова руководителя госкорпорации в эфире YouTube канала «Соловьев LIVE». Ранее США призвали другие страны присоединиться к американской программе освоения Луны.
2020-07-23T22:34:35+03:00
2020-07-23T22:34:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:34, 23 июля 2020
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