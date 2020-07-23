Власти Подмосковья продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также продлили для всех ношение масок и социальное дистанцирование. Ситуация с вирусом, однако, улучшается, и в следующем месяце большинство ограничений снимут. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Жители Московской области по-прежнему не могут посещать ночные клубы и дискотеки. При занятиях физкультурой на открытом воздухе необходимо соблюдать расстояние не менее 5 метров, а в группе может быть не более 5 человек.