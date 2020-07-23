В администрации Петербурга заявили, что не рассматривают вопрос о введении платного въезда в центр

Но есть планы расширить зону платной парковки, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Левакина. По его словам, это позволило бы освободить главные улицы от движения. Ранее сегодня о намерении ввести плату за въезд в центр сообщил сегодня один из подчиненных Левакина.