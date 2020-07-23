Фигуранты дела о гибели главы нефтяной компании Total в аэропорту «Внуково» получили от 5 до 6 лет заключения

Такой приговор вынес Солнцевский суд Москвы.

В деле о крушении самолета Кристофа де Маржери всех подсудимых признали виновными в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта. Это авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, а также руководитель полетов «Внуково» Роман Дунаев. Впрочем, не все они отправятся за решетку. Архипова получила 5 лет колонии-поселения, но прямо в суде ее освободили по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Другие фигуранты дела о гибели де Маржери под нее не попали – назначенный им срок выше допустимого. Круглову назначили 5,5 лет, а Дунаеву – 6 лет заключения. Пока они, правда, останутся на свободе до вступления приговора в силу, передает агентство ТАСС. Все осужденные свою вину ранее не признавали и настаивали на оправдательном приговоре. Защита намерена обжаловать обвинительное решение суда.

Глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери погиб при взлете из аэропорта «Внуково» в октябре 2014 года. На своем легкомоторном самолете он должен был улететь в Париж. Но он задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул. Помимо де Маржери погибли три члена экипажа.

По делу о гибели де Маржери проходили также инженер аэропорта «Внуково» Владимир Леденев и водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко. Они признали вину. Им назначили 3,5 и 4 года заключения соответственно, но освободили по амнистии.