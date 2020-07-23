Журналист Дмитрий Низовцев, который освещал в Хабаровске протесты, рассказал, что его избили трое неизвестных

Ведущий канала в Youtube местного штаба Алексея Навального написал в «Твиттере», что подозрение на перелом скуловой кости не подтвердилось, он вернулся домой после больницы. Политик Алексей Навальный в эфире своего Youtube-канала предположил, что к нападению на Низовцева могут быть причастны силовики, которых журналист высмеивал в своих репортажах.

Алексей Навальный призвал временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева взять ситуацию с нападением на Дмитрия Низовцева на личный контроль.