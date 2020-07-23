Военное командование США обвинило Россию в секретном тестировании антиспутникового оружия, которое может угрожать мирному использованию космического пространства.

Американское космическое командование заявило, что у него есть доказательство того, что Россия провела недеструктивное тестирование антиспутникового космического оружия, а именно, 15 июля Россия запустила на обрату неизвестный объект со спутника Космос 2543. Минобороны России во время запуска спутника заявляло, что Космос 2543 направлен для инспектирования другого спутника. Но американские системы отследили неизвестный объект, который был размещен возле этого спутника.

Командующий и глава космических войск США генерал Джон «Джей» Рэймонд заявил сегодня, что «Российская спутниковая система, используемая для проведения этого испытания оружия на орбите, является той же спутниковой системой, по поводу которой США высказывали опасения в начале этого года, когда Россия маневрировала возле правительственного спутника США «. Речь идет об эпизоде в январе этого года, когда спутниковые трекеры заметили, что два российских спутника преследуют американский шпионский спутник «США 245».

По словам генерала Реймонда, такое поведение России соответствует опубликованной военной доктрине Кремля об использовании оружия, которое подвергает риску космические активы США и союзников.