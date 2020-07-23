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21:36, 23 июля 2020

МИД Китая предупредил, что жителям Гонконга могут заблокировать возможность получения британского подданства

В заявлении на сайте ведомства говорится, что Лондон вмешался во внутренние дела КНР. Накануне британский МИД сообщил, что власти Великобритании откроют программу, которая позволит жителям бывший британской колонии работать в Соединенном Королевстве, а затем получить его подданство.



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