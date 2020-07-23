МИД Китая предупредил, что жителям Гонконга могут заблокировать возможность получения британского подданства

В заявлении на сайте ведомства говорится, что Лондон вмешался во внутренние дела КНР. Накануне британский МИД сообщил, что власти Великобритании откроют программу, которая позволит жителям бывший британской колонии работать в Соединенном Королевстве, а затем получить его подданство.