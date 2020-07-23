ЕС призвал Белоруссию освободить всех политических активистов

В заявлении внешнеполитической службы Евросоюза говорится о необходимости провести во всех случаях справедливое и прозрачное расследование. В ЕС также выразили сожаление, что Минск не направил своевременное приглашение наблюдателям ОБСЕ. Все основные соперники Александра Лукашенко на выборах были арестованы. Одному из них, блогеру и предпринимателю Сергею Тихановскому суд в Могилеве сегодня назначил очередные 15 суток ареста.
2020-07-23T21:33:38+03:00
2020-07-23T21:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 23 июля 2020
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