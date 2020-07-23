Суд в США отказал в раскрытии записей переводчика Дональда Трампа со встречи с Владимиром Путиным в 2017 году

Судья окружного суда столичного округа Колумбия Тревор Макфадден отметил, что речь не идет об официальном документе, поэтому отклонил иск некоммерческих организаций Democracy Forward и American Oversight. В постановлении говорится, что решение не может быть обжаловано, передает ТАСС. Ранее о необходимости обнародовать записи переводчика с первой встречи Путина и Трампа в Гамбурге говорили демократы из-за подозрений в сговоре Трампа с Кремлем.
2020-07-23T21:33:00+03:00
2020-07-23T21:33:11+03:00
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21:33, 23 июля 2020
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