Суд в США отказал в раскрытии записей переводчика Дональда Трампа со встречи с Владимиром Путиным в 2017 году

Судья окружного суда столичного округа Колумбия Тревор Макфадден отметил, что речь не идет об официальном документе, поэтому отклонил иск некоммерческих организаций Democracy Forward и American Oversight. В постановлении говорится, что решение не может быть обжаловано, передает ТАСС. Ранее о необходимости обнародовать записи переводчика с первой встречи Путина и Трампа в Гамбурге говорили демократы из-за подозрений в сговоре Трампа с Кремлем.