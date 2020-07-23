Суд в столице Австрии приговорил выходца из Чечни к 10 годам тюрьмы по обвинению в терроризме

По версии следствия, подсудимый, чье имя не называется, с 2008 по 2013 годы был в рядах чеченских боевиков, а в 2014 совершил нападение на российских военнослужащих, что привело к гибели четырех солдат, передает Австрийское агентство печати. Недавно в Вене был убит выходец из Чечни. Задержаны двое подозреваемых россиян, которые родом из той республики.
2020-07-23T21:02:35+03:00
2020-07-23T21:02:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 23 июля 2020
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