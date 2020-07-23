Солнцевский суд Москвы вынес приговоры по делу об авиакатастрофе в аэропорту «Внуково

Бывший руководитель полетов Роман Дунаев получил 6 лет колонии, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова – по 5,5 и 5 лет заключения, передает «Интерфакс». По информации ТАСС, Архипова освобождена от наказания по амнистии. Решение вынесла судья Екатерина Гришина. Катастрофа произошла в октябре 2014-го года. Самолет главы французской нефтегазовой компании «Тоталь» Кристофа де Маржери врезался в снегоуборочную машину. На борту находились четыре человека, все погибли.
2020-07-23T21:02:11+03:00
2020-07-23T21:02:11+03:00
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21:02, 23 июля 2020
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