Солнцевский суд Москвы вынес приговоры по делу об авиакатастрофе в аэропорту «Внуково

Бывший руководитель полетов Роман Дунаев получил 6 лет колонии, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова – по 5,5 и 5 лет заключения, передает «Интерфакс». По информации ТАСС, Архипова освобождена от наказания по амнистии. Решение вынесла судья Екатерина Гришина. Катастрофа произошла в октябре 2014-го года. Самолет главы французской нефтегазовой компании «Тоталь» Кристофа де Маржери врезался в снегоуборочную машину. На борту находились четыре человека, все погибли.