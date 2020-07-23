Адвокат М.Мусаев:Уголовное дело против молдавского бизнесмена Усатого возбуждено незаконно и имеет политические мотивы

Уголовное дело против молдавского бизнесмена и политика Ренато Усатого возбуждено незаконно и имеет политические мотивы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Усатого Мурад Мусаев.

«Мы считаем, что само уголовное дело в отношении Ренато Усатого возбуждено незаконно и по политическим мотивам. Условия для объявление его в федеральный, а потом в международный розыск следствие создавало искусственно, потому что они предъявили обвинения в то время, когда авиасообщение между Россией и Молдавией было прекращено в связи с коронавирусом. Однако следователь счел, что эта его вынужденная неявка достаточна для того, чтобы объявить Усатого в розыск. На мой взгляд, совершенно очевидно это делается для того, чтобы Ренато Усатый как политик перестал существовать, и было предотвращено его участие в выборах в качестве кандидата в президенты Молдавии», — сказал он.

Адвокат выразил надежду, что Интрепол даст справедливую правовую оценку ситуации. По словам адвоката, проблем за пределами России у Р.Усатого возникнуть не должно.

МВД России объявило в международный розыск молдавского бизнесмена и оппозиционного молдавского политика Ренато Усатого. Ему инкриминируют организацию в преступном сообществе, а также незаконный вывод средств за границу.