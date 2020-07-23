«МБХ Медиа» узнало, что власти Москвы намерены потратить более 150 млн. руб. на подсветку зданий на Новом Арбате

Издание «МБХ Медиа» узнало, что власти Москвы намерены потратить более 150 миллионов рублей на подсветку зданий на Новом Арбате. На сайте госзакупок говорится о пяти жилых домах. Завершить работы по устройству подсветки планируется до 25 декабря.