В РПЦ утверждают, что сторонники лишенного сана схиигумена Сергия его покидают

Из Среднеуральского женского монастыря, духовников котором был опальный священник, ушли более 40 монахинь и священнослужителей, написал в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Схиигумен Сергий ранее выступил с отрицанием пандемии коронавируса, отказался подчиниться РПЦ и призвал Владимира Путина отдать ему президентские полномочия.
2020-07-23T20:35:23+03:00
2020-07-23T20:35:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 23 июля 2020
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