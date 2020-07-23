В РПЦ утверждают, что сторонники лишенного сана схиигумена Сергия его покидают

Из Среднеуральского женского монастыря, духовников котором был опальный священник, ушли более 40 монахинь и священнослужителей, написал в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Схиигумен Сергий ранее выступил с отрицанием пандемии коронавируса, отказался подчиниться РПЦ и призвал Владимира Путина отдать ему президентские полномочия.