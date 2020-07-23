Данные 600 тысяч пользователей сервисов «Авито» и «Юла»,по сведениям газеты «Коммерсант», появились в открытом доступе

Издание обнаружило на одном из хакерских форумов файлы с телефонными номерами и адресами пользователей. В пресс-службе Avito заявили, что об утечки речи не идет, а появившаяся база полностью состоит из публичной информации, которую могут собрать с помощью специальных программ, автоматически собирающих данные.

Комментарий сервиса «Юла»:

Выложенные файлы не содержат личных данных пользователей Юлы. В них есть лишь информация, которую любой мог получить напрямую с сайта, либо спарсив (скопировав с помощью скриптов) объявления.

Юла крайне внимательно относится к безопасности наших пользователей и сохранности их данных. Мы не раскрываем информацию об адресах из объявления даже при парсинге (и это видно в файлах) и даем возможность нашим пользователям полностью скрывать свои телефонные номера, принимая звонки только через приложение сервиса.