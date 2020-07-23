Губернатор Стамбула сообщил, что первая молитва мусульман в соборе Святой Софии будет длиться сутки

Храм в статусе мечети откроют для верующих завтра. Будут дежурить более сотни машин скорой помощи. Христианские фрески закроют шторами. Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лишить собор Святой Софии музейного статуса ранее раскритиковали власти США и ряда стран Европы.