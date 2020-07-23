Суд на Украине арестовал мужчину, который ранее захватил заложников в Луцке

Максим Кривош взят под стражу на два месяца без права внести залог. Согласно обвинению, во вторник он взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. По словам главы МВД Арсена Авакова, нападавший был вооружен автоматом и пистолетом, у него была граната. Кривош потребовал от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». Глава государства это сделал, нападавший сдался, заложники были освобождены.
2020-07-23T20:03:30+03:00
2020-07-23T20:03:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 23 июля 2020
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